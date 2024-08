Atleta denuncia vermes em comidas da Vila Olímpica em Paris

Adam Peaty, nadador da Grã-Bretanha, fez uma denúncia durante entrevista ao jornal britânico "The I", em relação a alimentação dos atletas que estão competindo nos Jogos Olímpicos. Segundo ele, integrantes de várias delegações estão encontrando vermes nas comidas.

Contudo, Adam deu mais detalhes sobre as refeições servidas na Vila Olímpica de Paris. "O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível".

Em seguida, ele continuou: "No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente".

No entanto, o britânico fez uma pontuação sobre a promessa da organização das Olimpíadas, de que 60% das refeições seriam sem carne. "A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar?"

Por fim, a ginasta Simone Biles também criticou a alimentação do local: "Eu não acho que estamos comendo a verdadeira culinária francesa na Vila como a que vocês podem estar comendo porque estão fora da Vila. Para os atletas, é um pouco mais saudável".