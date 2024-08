Jornalista revela como vai reagir caso encontre Marcelo Courrege após traição

Renata Heilborn, jornalista esportiva, ficou em uma saia justa nesta quarta-feira (07). A comunicadora está em Paris fazendo a cobertura dos jogos olímpicos e foi questionada, durante uma entrevista, sobre o que faria caso encontrasse seu ex-marido no local.

Acontece que Renata era casada com Marcelo Courrege e se divorciou após uma suposta traição do ex-companheiro com sua madrinha de casamento, Carol Barcellos. Contudo, os três estão em Paris para a cobertura das Olimpíadas.

Entretanto, durante entrevista a um jornalista da equipe do Leo Dias, Renata foi questionada se já tinha encontrado o novo casal em Paris. Além disso, o repórter perguntou se a jornalista iria cumprimentá-los caso os visse.

No entanto, a comunicadora declarou: "Não encontrei… Não sei, eu sou educada, mas também, tanto faz pra mim. ‘[Dizer] galera, valeu, tá sendo incrível’, mas é real, tô muito bem. Mas acho que isso não me define, a minha história".

Além disso, Renata Heilborn acrescentou: "Eu vivi tanta coisa tão legal, sabe, que isso não fala sobre mim, fala sobre eles". "Eu não fico mais em lugares que eu acho que eu não pertenço, isso pra mim é muito importante como mulher, como pessoa. Foi essencial pra amadurecer. Tá tudo certo, tô bem, tô curtindo”.