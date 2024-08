Mãe de Virginia Fonseca fratura costela após gravação no SBT

Virgina Fonseca deu detalhes sobre o estado de saúde da sua mãe, Margareth Serrão, através das redes sociais. A mulher sofreu uma queda enquanto estava nos bastidores do SBT para a gravação do programa "Sabadou com Virginia".

No entanto, a influenciadora revelou que na hora do susto, a mãe acreditou que tivesse apenas arrancado uma unha do pé. Contudo, as dores persistiram e ela decidiu ir ao médico, após quinze dias do ocorrido e descobriu que tinha fraturado a costela.

A nora de Leonardo então explicou: "No ambulatório do SBT e o pessoal falou ‘Margara vai no médico’ e ela foi porque continuou com dor". Em seguida, a mãe da influenciadora acrescentou: "Não tem o que fazer, só tomar o antibiótico que a médica passou, fazer repouso, não pegar peso e não fazer esforço porque não tem como enfaixar ou engessar".

Vale lembrar que a queda aconteceu na sexta-feira (26). No dia do acidente, Virginia declarou: "Finalizamos o programa. Foi tudo incrível, convidados maravilhosos. Quando eu chego no camarim, recebo a notícia que a minha mãe caiu. Atrás do lounge, ela caiu. Tá no ambulatório".

Nas redes sociais, internautas desejaram melhoras para Margareth: "Caramba!!! Boa recuperação Marga!". "Que doideira! Como será que ela caiu?" "Pelo menos não foi nada mais grave. Em breve você vai estar 100% de novo". "Melhoras! Deus te abençoe".