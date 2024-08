Evelyn Regly entra em embate com cia aérea após esquecer smartphone em voo

"Que perrengue!" A influenciadora Evelyn Regly desabafou nas redes sociais após esquecer o celular em um compartimento do avião em que estava durante uma viagem de volta ao Brasil. Na manhã desta sexta-feira (9), a blogueira explicou em detalhes o que aconteceu.

"Meu celular encontra-se no compartimento a frente do assento da aeronave. Mesmo mostrando o rastreio no momento que cheguei em Buenos Aires me informaram que não poderiam voltar ao avião e que o mesmo já havia sido inspecionado", escreveu ela na publicação.

"Estou rastreando o celular e ele está dentro do avião fazendo todo o trajeto da aeronave. Já tentei contato com a cia de todas as formas e eles não atendem, não respondem, não resolvem! Eu preciso, por favor que verifiquem a aeronave e me devolvam o celular", finalizou ela.

Na publicação, a blogueira, que usa o aparelho como ferramenta de trabalho, marcou a companhia aérea e, aparentemente, aflita, pediu para que o problema fosse solucionado. Nas redes sociais, os internautas deram apoio à influenciadora e desejaram que tudo fosse resolvido logo.

"Isso mostra a nossa total dependência da tecnologia hoje em dia. Que dê tudo certo", disse um usuário. "Vai dar tudo certo 'Eve', se Deus quiser! Sinto a sua dor, que falta de respeito", opinou outro. "Vocês vão conseguir Evelyn vou está aqui em oração", desejou outro.