Fiuk e Lumena trocam beijo e surpreendem fãs

Após a troca de conversas, ambos começaram a rir e foram incentivados por outros colegas para que se beijassem. "Vai, beija logo", disseram os amigos dos ex-BBB, que acabaram cedendo ao momento com um beijo.

Vale lembrar que os dois participaram do elenco do BBB 21, da TV Globo. Na época da temporada, que consagrou Juliette como campeã, Fiuk e 'Lumena Aleluia' disputavam o prêmio de lados opostos.

A humorista, inclusive, já participou de outros programas após o reality global. Recentemente, Lumena esteve em uma edição do 'De Férias com o Ex Brasil', da MTV. Em 2023, ela tentou uma vaga em 'A Fazenda 15', da Record TV, ao disputar o Paiol com outros famosos, mas não seguiu no jogo após a decisão do público.