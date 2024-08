Yuri Lima perde contrato com Mirassol após ser exposto traindo Iza

Apesar disso, ainda não se sabe se o ex-companheiro de Iza irá para um novo clube em breve. Vale ressaltar que ele chegou a começar uma negociação com o time Ponte Preta, mas as conversas não avançaram.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o desligamento: "Bem feito. Agora quero ver como ele vai pagar a pensão". "Perdeu um mulherão, o emprego, o contatinho e ainda vai ter que pagar pensão!" "Se nem o Mirassol quis, imagina o resto".

Vale lembrar que a cantora Iza anunciou o término através de um vídeo no Instagram. "Ele me traiu, não acredito que to falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela", disse a cantora.