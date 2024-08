Ex-marido joga indireta à Andressa Urach após recentes polêmicas

O ex-marido da Andressa Urach, Thiago Lopes, usou as redes sociais para mandar uma suposta indireta para a atriz pornô, na última quinta-feira (8). Em seu perfil do Instagram, o empresário lembrou algumas calúnias que sofreu no passado.

"E pensar que há menos de dois anos fui caluniado até por instituições, difamado de todas as formas e recebi todos os tipos de injúrias possíveis”, escreveu o ex-marido de Andressa, que há cerca de 1 ano e 9 meses a criadora de conteúdo adulto o acusou de interná-la em um hospital.

Na época, de acordo com o empresário, a modelo teria tido um "delírio psicótico", colocando a vida dele e do filho do ex-casal, Leon, em risco. "É importante eu falar que além do borderline, com qual a Andressa já foi diagnosticada, surgiram outras situações que ainda faltam uma palavra final da equipe médica pra saber do que se trata", disse ele explicando o quadro de saúde da atriz.

Vale ressaltar que, recentemente Andressa Urach tem causado um grande rebuliço na mídia. Após realizar o procedimento de bifurcação da língua, a loira comentou que vai abrir uma igreja futuramente, com a intenção de criar um espaço inclusivo para a exploração da fé.

"Daqui a uns cinco anos, eu vou abrir uma igreja, mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja," disse a atriz, que foi membro da Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo.