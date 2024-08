Leonardo comove a web com homenagem pelo dia do aniversário de Leandro

Leonardo surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira (15), ao compartilhar uma homenagem ao seu irmão, Leandro, que faria 63 anos hoje. O cantor faleceu após luta contra o câncer. Os dois faziam parte de uma dupla sertaneja.

Nas redes sociais, o sertanejo publicou uma foto do irmão e escreveu: "Hoje você estaria completando 63 anos. Eterna saudade, meu irmão Leandro". Além do cantor, Thiago Costa, um dos filhos de Leandro, também homenageou o artista.

Thiago compartilhou uma foto do pai e declarou: "Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, e como jovem ainda estaria… mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mais muito marcante nos nossos corações, paizinho".

Em seguida, o filho de Leandro acrescento "De onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece. Te amo do fundo do meu coração. É difícil dizer todos sentimentos que eu sinto… me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado… te amo eternamente".

Vale lembrar que Leandro morreu após lutar contra um câncer raro no pulmão, conhecido como tumor de Askin. Ele tinha 36 anos na época. O cantor descobriu a doença após desmaiar e precisar passar por uma bateria de exames.