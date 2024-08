Astro de ‘Chaves’ homenageia Silvio Santos em vídeo

O ator Carlos Villagrán, conhecido por interpretar Quico em Chaves, publicou uma homenagem a Silvio Santos, no último domingo (18). Nas redes sociais, o artista mexicano compartilhou um vídeo desejando condolências pela morte do apresentador.

"Despedir desse senhor que foi uma lenda, desse senhor que foi sinônimo de gentileza", lamentou Villagran no vídeo. Na mensagem, o ator ainda desejou que o apresentador fosse recebido com muito amor no céu, algo que muitas vezes falta no dia a dia.

"Com a nossa dor mais profunda. Enviamos à família de Dom Silvio Santos, e à emissora brasileira de televisão SBT, nossas mais profundas condolências por sua partida rumo à Glória de Deus. Carlos e Becky. Família Villagran", escreveu ao publicar o vídeo.

Dona Florinda e Sr. Barriga se despedem de Silvio Santos

Além de Carlos, a atriz Florinda Meza, a Dona Florinda, também deixou uma mensagem aos familiares do comunicador, nas redes sociais. "Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria dos meus amados brasileiros com os programas do 'Chaves'", escreveu.

O ator Edgar Vivar, que interpreta o Sr. Barriga, deixou um lindo texto de despedida para o comunicador: "Amigos do Brasil, gostaria de enviar meus mais sinceros pêsames pelo falecimento do Silvio Santos, especialmente aos familiares e a todos da família SBT."

"Sei que é um momento de luto, mas também é um momento de celebrar e agradecer pela vida deste grande homem, que tanto contribuiu com sua genialidade e generosidade, e que estará sempre vivo em cada memória especial que temos dele."

"Deixo aqui também o meu agradecimento por ele ter acreditado no nosso programa e ter aberto as portas do Brasil pra gente. Muito obrigado, Silvio Santos. Um forte abraço a todos"

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as mensagens. "Isso sim é ser um mito! Ganhar uma homenagem do Kiko é tudo", escreveu um seguidor. "Obrigada Silvio por me apresentar o melhor seriado", ressaltou outro.

Carlos Villagrán, o Quico, gravou uma mensagem em vídeo em homenagem a Silvio Santos. pic.twitter.com/wnYkFyDrCP August 18, 2024