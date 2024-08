Belo homenageia Silvio Santos e emociona web

O cantor Belo emocionou a todos os seguidores do Instagram, no último domingo (18), após homenagear o apresentador Silvio Santos. O pagodeiro publicou um vídeo durante a sua participação no programa "Silvio Santos" e disse ter tido a sorte de conhecer e poder contemplar o trabalho do comunicador.

"Há pessoas eternas! E não haverão jamais palavras que possam descrever a trajetória insubstituível do maior comunicador de todos os tempos", iniciou ele.



"Mais do que um apresentador, um entertainer, empresário, ele era um mágico das multidões, um Pai para todo o Brasil, professor de todos nós e um maestro da cultura brasileira; não há um artista que não tenha aos domingos sonhado em estar ao seu lado."

"Nós do Soweto começamos com a sua benção e 30 anos depois comemoramos nosso caminho. Que sorte eu tive, que privilégio todos nós tivemos por viver em um tempo em que a alegria, a felicidade e a simplicidade do convívio familiar acontecia em nossas salas ao assistir seus programas."



"O eterno Silvio era sim de todos os Santos, o céu certamente está em festa, os anjos os recebem com música, somos todos íntimos do inesquecível e inspirador ser humano que ele é! Senhor Abravanel, viverá para sempre!"



"A propósito, não haverá saudade, você estará aqui entre e em nós todos os dias! Que suas conversas com Deus sejam como as nossas, com sorrisos e com a certeza de que aqui tocou com amor a todos os nossos corações", finalizou

Morte Silvio Santos

Silvio Santos morreu, no último sábado (17), às 04h50 da manhã. O comunicador, aos 93 anos, foi vítima de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Tiago Abravanel se emociona com homenagem a Silvio Santos no Cristo Redentor