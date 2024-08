Bernardinho engata namoro com famosa jornalista da Globo

"Viva o amor!" O técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, está namorando com a jornalista da TV Globo, Ana Paula Arósio. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, o namoro foi contado aos quatro ventos pelo famoso aos amigos próximos durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Apesar de ambos se seguirem nas redes sociais e trocarem curtidas, o novo casal ainda não se pronunciou sobre a novidade. Contudo, os internautas seguem de olho para descobrir quais os próximos passos dos pombinhos.

Na web, os seguidores do casal resolveram comentar: "Homão, tá de parabéns", disse um usuário. "Achei chique", comentou outro. "E ela estava solteira?", questionou um terceiro. "Estão de parabéns. Vocês formam um lindo casal", disse mais um.

Vale lembrar que, Ana Paula, assim como o mais novo amado, também curte praticar esportes. A jornalista domina o triatlo, uma combinação de natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupção entre as modalidades.

Além disso, a apresentadora do Bom Dia Brasil é mãe de Melissa, de 18 anos, fruto do casamento com o empresário Christiano Londres, de quem se separou em 2011. Depois, namorou o advogado Pedro Corrêa durante quatro anos.