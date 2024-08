Maiara tenta reconciliação com o ex, Matheus Gabriel

Maiara, da dupla com Maraisa, estaria ensaiando uma reconciliação com seu ex-companheiro, Matheus Gabriel. Os dois romperam o relacionamento há cerca de quatro meses e desde então, têm sido flagrados juntos.

Segundo o jornalista Leo Dias, o até então ex-casal, estaria tentando deixar os ressentimentos de lado para reatar o romance. No entanto, a reaproximação dos dois ainda não foi anunciada oficialmente pelos artistas.

Contudo, vale ressaltar que no último final de semana, Matheus e Maiara foram vistos em clima de intimidade, no Farraial, que aconteceu em São Paulo. O casal estava de mãos dadas e levantou burburinhos de uma possível reconciliação.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu só vejo a vontade dela de emplacar um romance a qualquer custo". "Maiara está na melhor fase. Pode curtir, ficar com quem quiser, mas insiste em relacionamentos que não tem futuro algum".

No entanto, outros ainda disseram: "Esse aí não desiste mesmo. Já levou vários chutes, inclusive em rede nacional, mas não desiste". "Se for pra voltar com o ex-namorado, que volte com o Fernando, que é o verdadeiro amor da vida da Maiara".