William Bonner abre o jogo sobre seu real estado de saúde

William Bonner usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. O apresentador precisou ser afastado da apresentação do Jornal Nacional, após ser diagnosticado com a Covid-19.

O jornalista revelou, no último dia 15, que havia contraído a doença, logo após voltar de férias. Na ocasião, ele compartilhou uma foto do teste positivo, através de uma publicação no Instagram e colocou um emogi com máscara.

No entanto, os fãs se preocuparam com a notícia e questionaram sobre como o apresentador estava. Contudo, William Bonner decidiu atualizar o estado de saúde e disse: "Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor".

Além disso, para tranquilizar os internautas, o apresentador fez o anúncio de forma descontraída. O profissional da TV Globo, compartilhou uma foto com efeito, no Instagram. No registro, ele surgiu com rugas e cabelos bem mais brancos.

Após o relato, alguns internautas escreveram: "Melhoras, titio Bonner". "Melhoras, querido Bonner". "O senso de humor está em dia, graças a Deus". "Ficou até mais jovem!" "Amo ver o Bonner fazendo alguma zueira, ele é sempre é sério".

