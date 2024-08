Grávida de MC Daniel, Lorena Maria é alvo de ataques racistas

"Racismo é crime!" A empresária, Lorena Maria, que está grávida do seu primeiro filho com o cantor MC Daniel, desabafou sobre os ataques que vêm recebendo nas redes sociais. Desde que anunciou a gravidez, a influenciadora contou que foi acusada de ter dado o golpe da barriga no famoso.

Lorena compartilhou em seu perfil do Instagram, alguns insultos racistas enviado por seguidores via Direct. Dentre as inúmeras mensagens, a beldade expôs algumas como: "Macaquinha", "Aceitar o que, negrinha. Deu o golpe e já era! Pode aposentar, tu é feia hein", "Macaquinha", compartilhou ela.

Na ocasião, Lorena ainda disse que excluiu a sua conta na rede X, antigo Twitter. "Não estou procurando, não estou lendo, excluí o Twitter, tirei comentários. Mas vocês sabem que tem mensagem que chega e você apenas abre, mesmo que sem querer", escreveu ela.

Diante dos ataques, o funkeiro também se manifestou ao repreender e julgar as ofensas como preconceito. "Quem decide com quem eu combino ou não, com quem ela combina ou não, somos eu e ela. O importante é que a gente está feliz", iniciou ele.

E continuou: "Converso muito com ela para que ela não alimente o caos e não dê munição para que as pessoas possam se sentir no direito de julgar nossa vida e nossas escolhas", disparou.

????VEJA: Lorena Maria, namorada do MC Daniel, que está grávida do cantor, respondeu uma internauta que disse que ela estava dando golpe:



“Quem precisa dar golpe é vocês que são duras.” pic.twitter.com/uPeIBzR1UO — CHOQUEI (@choquei) August 20, 2024