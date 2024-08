Silvio Santos será homenageado pela Tradição no Carnaval 2025

"Sempre lembrado!" Irreverente e cheio de alegria, o eterno Silvio Santos será homenageado no próximo Carnaval de 2025. A presidente da escola de samba, "Tradição", Raphaela Nascimento, conversou com o jornal online "Carnavalesco" e explicou alguns detalhes sobre como será feito o tributo ao comunicador.

Homenageado em 2001, Raphaela explicou que nesse ano será diferente. “Não vamos mudar o enredo para 2025, não penso em reeditar o Silvio Santos. Por mais que poderia fazer de outra forma, mas não seria igual, nunca com a mesma emoção vivida naquela época. O que fez história em 2001 foi um dia histórico", iniciou ela.

E continuou: "Vamos ter uma homenagem no último carro, porque ele era judeu e o nosso enredo é sobre a reza”, afirmou Raphaela. Em seguida, a sambista contou que o comunicador fez questão de participar de cada detalhe da homenagem e como "abraçou" a escola.

"Lembro perfeitamente. O Silvio Santos participou de cada detalhe. Ele ia no barracão visitar a construção das alegrarias com frequência. Por muitas vezes de madrugada. Na época foi levantado se ele estaria ou não no desfile, mas sempre foi certa a presença dele no desfile da Tradição. Tudo como ele queria", explicou ela.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a posição da escola: "Está certa! Não deve usar a morte do Silvio como forma de promover a escola! Teve escola aí que mudou o enredo depois que um artista faleceu e o tiro saiu pela culatra", disparou um usuário. "Presidente sensata, Tradição está em boas mãos", enalteceu outro. "Perfeito", comentou mais um.