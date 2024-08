Beyoncé lança marca de Whisky com 44% de álcool

Beyoncé surpreendeu os fãs mais uma vez. A artista revelou que agora está empreendendo em mais um ramo, o de bebidas alcoólicas. A cantora lançou uma linha de whisky. O anúncio foi feito através das redes sociais.



Em uma sequência de registros no Instagram, a artista mostrou aos seus seguidores a estética do produto e também anunciou o nome da bebida: SirDavis. Beyoncé surgiu de vestido branco e exibiu a taça do whisky nas mãos.



No entanto, o empreendimento não é apenas de Beyoncé. A cantora lançou o novo whisky em parceria com a subsidiária da LVMH, Moët Hennessy.



Além disso, uma outra curiosidade é que o nome da bebida foi em homenagem ao bisavô paterno da artista, Davis Hogue. O fazendeiro produzia moonshine, uma bebida destilada com alto teor alcoólico.



Contudo, Beyoncé também investiu na grande quantidade de álcool para a bebida. Isso porque o whisky, que custa US$ 89, proximadamente 490 reais por garrafa, é composto por 51% de centeio e 49% de cevada maltada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyonce? (@beyonce)