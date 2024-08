Cristiano Ronaldo faz acordo sobre separação com Georgina; veja

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo e sua esposa Georgina fizeram um acordo de separação. O casal teria decidido dar esse passo no relacionamento para regularizar as condições ideais que devem ocorrer caso o matrimônio chegue ao fim.

No entanto, o assunto gerou burburinhos na internet. Isso porque há algum tempo rolam boatos de que o jogador e Georgina estão enfrentando uma possível crise no casamento. Contudo, a esposa do atleta já rebateu as suposições. "O invejoso inventa o boato, o fofoqueiro o espalha e o idiota acredita", escreveu nas redes sociais.

Contudo, segundo o canal TV Guia, caso os pombinhos decidam se separar, Cristiano Ronaldo terá que pagar uma pensão vitalícia a Georgina. O valor seria de 100 mil euros por mês. Além disso, a mulher herdaria um imóvel do casal, localizado em Madri e avaliado em 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais.

Vale lembrar que os dois estão juntos há 8 anos e tem duas filhas fruto do relacionamento. Alana Martina, de 6 anos, e Bella Esmeralda, de 2. Além disso, o atleta tem outros filhos fora do relacionamento. Cristiano Ronaldo Jr, de 14 anos e dos gêmeos Eva Maria, de 7, e Mateo Ronaldo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Ixe… pensando nisso agora!?" "Ela achando que arrasou com esse contrato...mais uma prova que o Cristiano Ronaldo é super inteligente". "Achei pouco, mas enfim". "Gente, quem faz um contrato desse do nada?"