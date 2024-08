Iza da fora em repórter ao ser questionada sobre volta com Yuri Lima

A cantora Iza se apresentou, na última quarta-feira, 21/08, na festa de aniversário de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. A artista, simpática que só, recebeu fãs e a imprensa em seu camarim para cumprimentar a todos e dar entrevistas. Contudo, uma das entrevistas acabou sendo extremamente desconfortável para Iza.

Ocorre que a cantora, que está grávida de 7 meses de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador Yuri Lima, precisou dar um corte em um repórter. Segundo um amigo da coluna que presenciou toda a cena, o repórter Amin Khader, da Record, indagou Iza sobre o motivo de ela admitir ou não a volta com Yuri Lima, pedindo que a artista confirmasse o retorno do casal.

Mas, a pergunta veio após a recente informação veiculada de que o jogador teria voltado a frequentar a casa dela para acompanhar a gestação de perto. Iza não escondeu a cara de descontentamento com o questionamento e se limitou a chamar o moço de “inconveniente”, mas sem responder ao que lhe foi perguntado. A cantora, inclusive, segundo o amigo da coluna que viu tudo, deixou bem evidente para os presentes que ficou aborrecida com a situação.

O repórter, por sua vez, ficou extremamente sem graça com a resposta da cantora, visto que o camarim estava cheio e acabou se instaurando uma verdadeira torta de climão naquele momento. Que situação, meu povo!

Vale lembrar que Iza colocou um ponto final no relacionamento com Yuri Lima no mês de julho, após descobrir trocas de mensagens picantes dele com uma ex-affair. A cantora gravou um vídeo expondo a traição e revelando que este era o motivo pelo qual estava se separando do jogador. Ele, por sua vez, descobriu que estava solteiro através da mídia e do vídeo da cantora.

Na ocasião em que descobriu o pronunciamento de Iza sobre o término, Yuri Lima estava no meio de uma partida do Mirassol, time no qual atuava. Entretanto, ele acabou encerrando contrato com o clube recentemente, após a traição ser exposta.