Preta Gil preocupa fãs ao retomar tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil voltou a ser internada, na última quinta-feira (22). Após realizar alguns exames, foi constatado que a artista, de 50 anos, precisará retomar o tratamento do câncer. Nas redes sociais, a famosa desabafou e atualizou o seu estado de saúde.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina, e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior", esclareceu.

Vale lembrar que, Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Uma cirurgia para remoção do tumor foi realizada no dia 16 de agosto, também no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No procedimento, a cantora também teve o útero retirado.

Famosos prestam apoio à Preta Gil

Nos comentários, amigos famosos deixaram mensagens de carinho e conforto à Preta. "Já deu tudo certo! Mandando as melhores energias sempre! Te amo!", disse a influenciadora Thaynara OG. "Já deu tudo certo! Nós te amamos! Muita força", escreveu a dançarina Brunna Gonçalves. "Te amamos, já deu tudo certo", afirmou a apresentadora Angélica."Já deu certo te amo", acrescentou Enzo Celulari.

Além dos famosos, fãs também deixaram algumas mensagens de carinho à artista. "Já deu certo! Deus está cuidando da tua vitória", escreveu um usuário. "Já está curada em nome de Jesus", desejou outro. "Você já venceu, a maior batalha é contra a própria mente", opinou outro.