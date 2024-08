Patrícia Abravanel adia volta ao SBT; saiba mais

Patrícia Abravanel deveria retornar as gravações no próximo dia 29, contudo, a Coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade que a herdeira de Silvio Santos adiou a volta ao SBT. A apresentadora já tem alguns programas gravados na emissora que servirão de gaveta pelo período em que estiver afastada.

No entanto, a filha de Silvio Santos só deve retornar ao trabalho no início de setembro. Vale lembrar que no último pronunciamento de Patrícia, ela se emocionou com o carinho que recebeu dos fãs após o falecimento do apresentador.

Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, ela escreveu: "Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto".

Além disso, Patrícia acrescentou: "Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros".

Por fim, a apresentadora disse: "Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês".