Jenny Miranda diz que Bia Miranda traiu DJ Buarque antes do término

"E a treta continua!" A filha afetiva de Gretchen, Jenny Miranda, usou as redes sociais para revelar uma bomba sobre a relação da filha, Bia Miranda com o DJ Buarque. Mãe e filha brigaram recentemente após Jenny levar policiais militares à casa onde Bia vivia com DJ Buarque e o bebê do casal, Kaleb.

"Eu não sou baú para ficar calada, mas vocês acreditam nessas histórias? Gente, a pessoa já está com outro, não tem nem uma semana. Então, esse casamento já tinha acabado há tempo. Eu só fui a cereja do bolo para resolver a questão da denúncia sobre a agressão", iniciou ela.

"E agora as pessoas ficam jogando a culpa em mim, e não admitem a culpa delas. E aí vem falar: 'Era o meu sonho construir uma família!' Você que acabou com a sua família! Vocês acabaram com o casamento de vocês. Tudo que começa errado termina errado."

"Começou com uma traição, ela traiu o namorado pra ficar com você, e terminou com traição. O que a gente faz aqui a gente paga aqui. Não tem como sorrir em cima da infelicidade dos outros”, disparou a ex-A Fazenda.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações de Jenny Miranda. "Me julguem, mas eu acredito nessa mulher, acredito muito mais nela do que na filha", comentou um usuário. "O pior de tudo é ter que concordar com a mãe dela e o ex em algumas coisas", disse outro.

