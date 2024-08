Davi Brito diz que tem patrimônio de mais de R$ 10 milhões e vira piada

"Milionário!" O campeão do BBB 24, Davi Brito, virou chacota na internet depois de expor o seu patrimônio em rede nacional, no último domingo (25). Durante a sua participação no programa "Domingo Record" com a jornalista, Rachel Sheherazade, o baiano informou que a fortuna está avaliada em mais de R$ 10 milhões.

O ex-motorista por aplicativo, que saiu do reality global com R$ 3 milhões, explicou o que fez para triplicar a grana. "Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro", disse ele.

Segundo o influenciador, no momento ele é dono de dez propriedades, quatro localizadas em um mesmo condomínio. Além disso, Davi disse que conseguiu ajudar a família e proporcionar um imóvel para o pai, a mãe e a irmã.

"Meu pai tem a casa dele, minha mãe tem o apartamento dela. Dei um prédio para a minha irmã há pouco tempo, para ela tomar conta e estabilizar a vida dela." Nas redes sociais, os internautas zombaram das afirmações do baiano e caíram na gargalhada.

"Ele deve ter confundido patrimônio com dívidas", disparou um usuário. "Só gosto de mentira quando eu conto", disse outro. "Que Deus abençoe toda família dele. Que Deus abençoe você Davi cada vez mais", desejou outro.