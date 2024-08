Emily Garcia ameaça expor segredo de Virginia após ser chamada de "invejosa"

A influenciadora Emily Garcia surgiu nas redes sociais para se pronunciar sobre as últimas falas da mãe da apresentadora Virginia Fonseca, a dona Margareth Serrão. Em seu perfil do Instagram, a ex-cunhada de Carlinhos Maia ameaçou expor um segredo da loira após ser chamada de invejosa.

"Tentando colocar duas mães/mulheres, uma contra a outra [...] Se eu realmente tivesse inveja da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que pra mim é a maior falsidade e deslealdade de todas", disparou.

Para quem não acompanhou, Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, revelou, no último sábado (24), durante o programa "Sabadou Com Virginia", que pediu para a filha se afastar de Emily Garcia, devido à inveja que a influenciadora tinha da loira.

Margareth revela que Emily teve inveja de Virginia

Enquanto mãe e filha apresentavam o programa, Léo Dias, convidado da noite, teria questionado sobre Virgina ter se afastado de alguma pessoa a mando da mãe. Sem papas na língua, a sogra de Zé Felipe respondeu e revelou quem: "Emily Garcia! Ela começou a sentir ciúmes da Virginia e convidou os fã-clubes a cancelarem a Virginia na internet."

"Eu recebi as provas e falei: 'afasta dessa menina, porque ela tem inveja de você, ela está com ciúmes de você", explicou ela. Vale ressaltar que, na época, o youtuber Pedro Rezende gravava conteúdos ao lado de Emily e, na sequência, com Virginia, sua ex-namorada.

Na web, o assunto deu o que falar e internautas apontaram que acreditam que o segredo seja que Maria Alice, primogênita de Virginia, é filha de Rezende, não de Zé Felipe.