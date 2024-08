Adele revela desejo de vir ao Brasil e recebe alfinetada de Eduardo Paes

Uma declaração de Adele deu o que falar nas redes sociais, nesta segunda-feira (26). Ao notar a presença de um fã brasileiro em seu show, a artista revelou que apesar de querer, não encontra viabilidade para vir ao Brasil se apresentar.

No trecho que circula na web, a cantora desabafa para o fã: "Eu não estou indo, mas tento ir ao Brasil há uns 13 anos. Mas não vou enganar vocês, com toda a logísticas. Mas por favor, saibam que é o único que eu gostaria de ir".

Contudo, um fato curioso intrigou internautas. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou em uma publicação, após ver a declaração da cantora. "Será?", escreveu o político. A declaração gerou burburinhos na intenet, que apontou ironia, dando a entender que ele já poderia ter tentado trazer a artista para o país.

Vale lembrar que em maio deste ano, a prefeitura do Rio conseguiu trazer a rainha do Pop para o Brasil. Madonna se apresentou no palco da praia de Copacabana, com uma estrutura montada exclusivamente para o show. O evento foi gratuito e atraiu milhões de pessoas.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Vem, mulher. A gente te empresta uma caixa de som e microfone". "Alguém sabe explicar o por que é tão difícil pra ela vir?" "Eu sonho com um show dessa mulher". "A logística é o orçamento do show. Gasta milhões pra montar e tem que faturar milhões em ingressos".