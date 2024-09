Deolane Bezerra: Veja o que advogada disse à polícia em depoimento

Deolane Bezerra prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira (04), após ser presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais de apostas online. A prisão da influenciadora deixou fãs assustados e gerou burburinhos na internet.



Em conversa com a polícia, divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, a loira revelou que sua renda mensal é avaliada em R$ 1,5 milhão. O valor é referente ao seu trabalho como advogada, empresária e influenciadora. Além disso, Deolane negou que seja sócia da empresa alvo da operação.



No entanto, Bezerra explicou que sua única ligação com a “Esportes da Sorte”, é o contrato de publicidade para divulgação nas redes sociais. A influenciadora ainda foi questionada se tinha comprado um carro de luxo, avaliado em R$ 4 milhões e confirmou que comprou de uma pessoa com ligação com empresa citada na investigação.



Contudo, a empresária ainda precisou explicar sobre a origem do dinheiro que entrou em uma das contas dela, via cheque administrativo. “Foi dinheiro de uma aplicação na conta bancária do Itaú, que foi encerrada e que teve de ser o valor transferido / depositado por cheque administrativo para uma conta bancária no banco safra, valor referente aos trabalhos de publicidade”.



Por fim, questionada sobre movimentação financeira entre as contas de seu filho e sua mãe, a advogada não soube explicar mas em outro momento disse que Solange também faz publicidade. Além disso, Deolane precisou explicar sua relação com Giliard Vidal dos Santos, para quem ela e Kayky enviaram R$ 250.000,00 e R$ 68.000,00, respectivamente.





O QUE DEOLANE JUSTIFICOU





No entanto, sobre o envio da alta quantia, a empresária disse que Giliard era filho socioafetivo e que acreditava que o dinheiro enviado a ele seria relacionado a algum presente ou destinado ao pagamento de contas, mas que não sabia responder sobre a oferta de Kayky.