Pétala Barreiros aparece na web para defender Deolane: "acredito nela"

Amigas de confinamento, Pétala Barreiros resolveu defender Deolane Bezerra nas redes sociais. A influenciadora, que esteve com a advogada no programa "A Fazenda", da Record, abriu o jogo e saiu em defesa da amiga que segue presa desde a última quarta-feira (4), no Recife.

Nos stories do Instagram, a beldade falou abertamente sobre o caso de Deolane. “Primeira coisa essa matéria é mentirosa! Eu não recebi nenhum contato de jornalista sobre isso e que bom que eu não recebi, porque é uma situação que não me diz respeito, e que eu nem deveria estar falando sobre isso porque é uma situação muito delicada”, disse ela.

E continuou: "Eu acredito na inocência da Deolane, acredito nela e a Justiça vai ser feita! Agora, ficar se pronunciando, falando sobre isso, eu realmente não gostaria e é por isso que eu não fiz. Todo apoio que eu precisei dar para Deolane e para a amiga dela, eu dei no privado! Conversei com elas e eu espero mesmo, que tudo se resolva”, disse Pétala no Instagram.

A web parabenizou a posição da influenciadora: “Eu acho que a única amiga de Deolane mesmo é a Pétala, porque o resto, tudo falsidade”, comentou uma seguidora. “Coitada da Deolane, é muita gente fazendo deboche, falando sobre ela! Que assunto chato gente, já deu”, disse outra.

Vale ressaltar que as amigas participaram do programa "A Fazenda 2022" da TV Record. Um dia após a desistência de Deolane Bezerra, Pétala Barreiros também tocou o sino e pediu para sair do reality show rural e deixou Itapecerica da Serra faltando 10 dias para o fim do programa.