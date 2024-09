Luiz Bacci é afastado do Cidade Alerta após defender Deolane Bezerra

O apresentador Luiz Bacci foi afastado do programa Cidade Alerta, na última quinta-feira (5). De acordo com alguns veículos de comunicação, o jornalista teria defendido a amiga Deolane Bezerra, e gerado um certo incômodo na direção da TV Record.

Entretanto, Bacci surgiu nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. O comunicador informou que a notícia era falsa e afirmou que a sua ausência foi devido a problemas na saúde. Segundo ele, a nota de esclarecimento da emissora foi ignorada.

"Medidas cabíveis serão tomadas contra este site e os que replicarem a notícia", disparou o apresentador, criticando os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino por ter divulgado a notícia que o seu afastamento teria sido causado por defender Deolane Bezerra.

Para quem não acompanhou, durante a transmissão ao vivo da atração da Record, Bacci defendeu a amiga e disse o que pensa a respeito dos ganhos da advogada. "Não me impressiona esse ganho da Deolane de R$ 1,5 milhão. O retorno que ela dá para as empresas faz com que ela seja muito bem remunerada", afirmou.

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa, na última quarta-feira (4), durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.