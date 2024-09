Deolane Bezerra mal deixou prisão e já descumpriu ordem judicial

Minutos após deixar a cadeia, Deolane Bezerra já infringiu uma das normas impostas pela Justiça. A influenciadora foi beneficiada com prisão domiciliar e usará tornozeleira eletrônica. No entanto, ela precisa cumprir uma série de imposições das autoridades, o que já não aconteceu.

Ocorre que, segundo a decisão, a empresária está proibida de entrar em contato com os demais investigados, é obrigada a usar tornozeleira eletrônica, e não pode se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outras vias de comunicação.



Contudo, a influenciadora decidiu abrir a boca logo após sair pela porta da frente da penitenciária. Deolane surgiu sem maquiagem, com os cabelos presos e gritou, segurando o microfone de uma emissora: "Isso aqui é uma prisão criminosa”.

Além disso, em seguida, ela acrescentou: “Abuso de autoridade do estado do Pernambuco”. Apesar de Deolane ter sido beneficiada com a prisão domiciliar, a mãe da influenciadora não ganhou o mesmo benefício. Por isso, Solange Bezerra segue presa em regime fechado.

A irmã da influenciadora também aproveitou a oportunidade para se pronunciar e alfinetou: "Estou aqui falando. Não sei se vão me silenciar também. Não sei se vou ser presa também. Eu sei que a justiça desse país deve estar com vergonha”.