Deolane Bezerra detona judiciário após deixar presídio; assista

Após ter o pedido de habeas corpus aceito pela Justiça de Pernambuco, Deolane Bezerra deixou o presídio Colônia Penal Feminina do Recife e foi ovacionada por fãs . A advogada foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

No entanto, a influenciadora surgiu com aparência abalada e apesar de ter sido proibida de aparecer nas redes sociais e fazer um pronunciamento público, não poupou palavras quando foi interceptada por jornalistas na frente da prisão.



Deolane Bezerra então declarou, visivelmente irritada: “Isso aqui é uma prisão criminosa”. E em seguida, acrescentou: “Abuso de autoridade do estado do Pernambuco”.



Além disso, a irmã da influenciadora aproveitou para se pronunciar através dos stories do Instagram e alfinetou: “Estou aqui falando. Não sei se vão me silenciar também. Não sei se vou ser presa também. Eu sei que a justiça desse país deve estar com vergonha”.



Nas redes sociais internautas escreveram: “Meu desvio de caráter é acreditar e torcer por ela”. “Ela vai ser o terror do sistema”. “Só o fato de silenciarem ela já diz muita coisa”. “Ninguém fica preso sem provas”.