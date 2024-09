SBT toma importante decisão sobre programa de Lucas Guimarães

"Eu tô no SBT!" O imbróglio em torno da estreia do novo programa do SBT, "Eita, Lucas", parece que, finalmente, chegou ao fim. Após meses de expectativa, o canal tomou uma decisão final sobre a nova atração de Lucas Guimarães na TV brasileira.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, a tão sonhada estreia, vai acontecer no próximo ano. De acordo com fontes do jornalista, Daniela Beyruti, diretora geral do SBT, e filha de Silvio Santos, teria escolhido a data para 25 de janeiro.

Para quem não acompanhou, o programa "Eita, Lucas" estava marcado para estrear no primeiro semestre da emissora. Entretanto, ao longo do ano, a atração sofreu inúmeros adiamentos, chegou a ser cogitado até mesmo o seu cancelamento.

Vale lembrar que, durante uma entrevista concedida ao colunista Gabriel Perline, o marido do humorista Carlinhos Maia esclareceu que o seu projeto na casa do eterno Silvio Santos havia ganhado uma nova data de estreia, contudo não quis dar maiores detalhes sobre o assunto.

“Sim, conversei com o SBT e alinhamos os próximos passos. O que posso dizer é que já temos uma nova data para a estreia do programa, mas não posso falar quando será”, declarou o apresentador durante o evento de lançamento do filme de Silvio Santos.