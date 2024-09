Virginia passou mal após o parto; saiba detalhes

Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo, e compartilhou todos os detalhes do parto através das redes sociais. A influenciadora aproveitou para desabafar com os fãs sobre os desafios que estava enfrentando no pós-operatório.

Em um vídeo publicado no stories, a esposa de Zé Felipe revelou: "Galera, eu vou levantar agora para tomar um banho… Estou de fralda". Contudo, logo em seguida, Virginia voltou atrás e contou: "Não consegui levantar. Quase desmaiei".

No entanto, um tempo depois, a influenciadora voltou aos stories e disse que decidiu tentar de novo. Virginia Fonseca então declarou: “Venci o banho! Um banho bem meia boca. Agora vou me despedir de vocês… Obrigada por tudo, sempre!".

Além disso, a esposa de Zé Felipe compartilhou um vídeo emocionante que mostra o momento em que José Leonardo nasce. Na legenda ela escreveu: "Nosso mundo ficou azul e ainda mais feliz. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu príncipe. Te amamos demais".

Por fim, Virginia também declarou: "Sou rica e nem é sobre dinheiro… Obrigada, Deus! Pela minha família e por tantas bênçãos. Me pergunto todos os dias se sou digna de viver tantas coisas incríveis, mas garanto que sou e sempre serei grata por tudo que o Senhor faz por mim".

