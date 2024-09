Rachel Sheherazade alfineta SBT ao anunciar Matheus Ceará na Record

"Abre o olho Bispo Macedo!" A apresentadora Rachel Sheherazade voltou a alfinetar a sua antiga emissora, o SBT, no último domingo (8). Enquanto a jornalista recebia o novo colega de trabalho Matheus Ceará, Sheherazade frisou que o humorista agora fazia parte da segunda maior emissora do país.

"Você veio para a segunda colocada, meu amigo! Você está na segunda maior emissora do país. Diga se isso não é uma promoção?", indagou ela. Sem reação com as declarações da loira, Matheus brincou: "Amanhã sai a matéria, Rachel Sheherazade bota palavras na boca de Matheus Ceará", disse ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o momento constrangedor: "10 anos mamando no SBT que tirou ela da PB direto pra o Brasil e é assim que ela agradece", escreveu um usuário. "Haverá sinais Record. Abre o olho Bispo Macedo", comentou outro.

Vale ressaltar que, desde a estreia do programa "Domingo Record", apresentado por Rachel Sheherazade, a audiência da emissora caiu. Ocupando o terceiro lugar pela terceira vez consecutiva, a rede do bispo Edir Macedo ganhou um grande desafio para reverter a situação e cair na graça do público outra vez.

No último domingo (8), no horário das 12h29 às 14h27, o programa comandado por Celso Portiolli desde 2009 registrou 6,2 pontos de média, superando, pela terceira semana consecutiva, o programa da Record, que marcou apenas 2,6 pontos na Grande São Paulo.