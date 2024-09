Pedro Sampaio revela reação do pai a sua bissexualidade: "choque"

O cantor Pedro Sampaio contou sobre a decisão de revelar sua bissexualidade e como foi a reação do pai. O bate-papo aconteceu, na última segunda-feira (9), no programa "Conversa Com Bial", exibido no canal GNT.

O artista começou contando como foi expor sua orientação no Lollapalooza. "Este momento foi muito disruptivo para mim. Senti que não estava tendo controle da minha história. Vi que tinham pessoas querendo contar a minha história por mim", iniciou ele.

E continuou: "Tomar as rédeas da minha narrativa e eu pensei 'não posso ficar apático', aí tive a ideia de fazer isso no Lollapalooza, chamei o Lulu Santos e ele foi incrível. Foi um réveillon da sexualidade", declarou. Na sequência, Sampaio admitiu que o pai ficou em choque com a notícia.

"Meu pai tinha ido comprar frango de manhã, e eu pensei: 'Ele vai olhar as notícias e vai pensar: O que é isso?! Na hora em que ele voltar eu converso com ele'. Meu pai recebeu a notícia tranquilo, mas foi um choque de expectativa. Ele nunca tinha pensado sobre, refletido a possibilidade. Ele teve um período de digerir a notícia, entender."

Pedro ainda lembrou como conseguiu fazer o pai entender a importância do apoio familiar. "'Pai, todo mundo sabe e ninguém mudou o jeito de ser comigo, só você!' Isso foi um acorda, se liga, que não tem nada a ver. Não mudou nada na nossa relação. O que já era bom, ficou ótimo!", destacou ele.