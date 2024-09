Antônia Fontenelle condena soltura de Deolane e faz grave acusação

A influenciadora Antônia Fontenelle usou as redes sociais para comentar sobre a saída de Deolane Bezerra da prisão, na última segunda-feira (9). Em seu perfil do Instagram, ela acusou que os fãs, que estavam na porta do presídio esperando pela advogada, eram figurantes contratados.

"Meus amores, é babado, viu! Misercórdia! É babado esse nosso país, pai amado. Aquele um monte de gente contratada para ficar na porta da delegacia esperando Deolane ser solta", iniciou ela falando sobre as centenas de pessoas que estiveram no local protestando a prisão da advogada.

E seguiu com as declarações: "Eu vi por quatro dias matérias na grande imprensa e maiores canais de televisão do Brasil a polícia achando milhões na casa da mulher, joias, carros avaliados em milhões, era média de R$ 1,5 milhão por mês, quem ganha isso trabalhando no Brasil honestamente?", indagou ela.

Antônia também reforçou que a advogada saiu e a mãe ficou: "Enfim, estou petrificada que a mulher saiu e a mãe ficou. Tinha R$ 3 milhões na conta, que ela nem soube explicar, era muito para ela, mas gente… A filha sai com um monte de figurante na porta gritando."

Por fim, Antônia debochou da situação que ficará Deolane: "A Justiça no Brasil, meu Deus do céu, misericórdia… A pobre da velha ficou presa, as irmãs durante todo esse processo vendendo tigrinho, um circo foi armado, dizem que ela vai ficar em silêncio dentro de casa, apesar que uma casa daquelas, pode me prender (risos). Vou te falar, Brasil é uma piada mesmo", disse ela.