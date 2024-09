Ex-integrante do PCC fala da relação de Deolane com a facção

Vixi! Um homem, conhecido como Frank, que se diz ex-integrante da facção criminosa PCC, fez uma declaração pública nesta terça-feira (10) e revelou que Deolane Bezerra praticava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas.

Durante entrevista ao jornalista Felipeh Campos, Frank declarou: "Quando me perguntavam sobre a Deolane, eu nunca falava nada, porque pra mim, todo mundo já sabia, é uma coisa óbvia. A Deolane ficou famosa com o MC Kevin. Conheceu o Kevin na festa da Preta, que está presa". Para se entender a Deolane tem que entender o PCC".

Contudo, o rapaz continuou: "O PCC usa vários eixos pra se beneficiar financeiramente, para lavar o dinheiro. Tanto com o estacionamento de carros, quanto com o hotel e influencer também. Porque antes desse negócio de rifa, sorteio, tigrinho, o PCC tinha um setor dentro da organização onde eles mandavam 10 números para cada integrante do PCC e os integrantes tinham que vender esses números.Cada um deles valiam prêmios, que na época eram fuzil, boca de fumo, um quilo de droga, um carro, uma casa".

Além disso, Frank acrescentou: "Era isso que valia a rifa do comando e o PCC cortou isso daí e passou a investir nos influenciadores. Então sobre a Deolane, nunca vão conseguir colocar ela como integrante do PCC ou como a mulher do PCC. Não, ela é só a cara que faz a lavagem da grana, isso daí é nítido e provado, eu tenho como provar".

Por fim, o ex-integrante da facção disse: "Minha certeza é que ela lava dinheiro para o PCC e faz trabalhos para o PCC, como o de passar recados. Ela foi levar lá no Rio de Janeiro para o TCP um recado do PCC. Foi quando ela tirou a foto com o cordão (de um traficante)".