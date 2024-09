Namorado de Bianca Andrade toma atitude e levanta suspeita de término

O namoro entre o modelo Luca Dafrrè e a empresária Bianca Andrade, parece que não vai nada bem. Nas redes sociais, o influenciador deixou de seguir "Boca Rosa". Os internautas logo levantaram rumores de um possível término entre o casal.

Entretanto, Bianca continua seguindo o rapaz. Até momento o casal não se pronunciou. Vale lembrar que, o namoro é recente, e foi anunciado em março deste ano, através de uma postagem feita nas redes sociais. Durante um passeio em Paris, na França, a carioca se declarou para o modelo.



Na legenda, Andrade escreveu: “Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei”, escreveu Boca Rosa na época.

Para quem não conhece, Dafrrè é modelo fitness, influenciador digital e natural de Trento (Itália). Assim como Boca Rosa, ele também já participou de um reality show, L’isola dei Famosi 16. A atração é inspirada no formato do Celebrity Survivor.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre os rumores de término: "Eu acompanhava muito ele no programa: "Uomini e Donne". Já era bastante conhecido por não durar com ninguém", disse um usuário. "Acho que é por conta do CC dela! Ela mesmo disse que tem! Com esse calor, quem que aguenta", disparou outro.