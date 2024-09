Zé Felipe se revolta com médico e manda recado malcriado

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para desabafar a respeito de um médico, não foi identificado pelo artista, na última quinta-feira (12). Na web, alguns internautas levantaram os rumores de que as declarações foram a respeito das críticas que um médico disparou contra Virginia Fonseca após ela ter dado chupeta ao filho recém-nascido.

Nas redes sociais o especialista comentou: "Quem é desinfluencer e/ou gente rica não banca exterogestação, sonamentação, amamentação. O importante é ter tempo pra fazer storie e continuar influenciando negativamente uma massa que sonha em ter o mesmo padrão de vida mas nunca conseguirá. Eu detesto", disparou o profissional.

De imediato, o filho do cantor Leonardo soltou o verbo: "Eu estou tentando ficar mais de boa, sem brigar com ninguém. Nunca briguei com ninguém. Ultimamente estou relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução."

"A gente cada dia tem que estar melhor, aprender mais e não cometer os mesmos erros. Certo? Só que de vez em quando aparecem uns insetos, você precisa às vezes 'desevoluir' um pouquinho para desabafar", disparou.

E continuou: "Apareceu um doutor aí falando coisas que me chateou. E, doutor, é o seguinte: pega o seu diploma, seu consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo bem dobrado e soca dentro do seu rabo", exclamou o artista.