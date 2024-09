Luana Piovani faz barraco em aeroporto; entenda a confusão

"Gente como a gente!" A apresentadora Luana Piovani usou as redes sociais, na última quinta-feira (12), para contar uma situação desagradável que passou no aeroporto. A famosa, que voltava de férias para Portugal, disse que precisou chamar a atenção de alguns gringos que estavam furando fila.

"Cheguei hoje no aeroporto, nunca vi tanto gringo na minha vida, juro por Deus, e olha que estou aqui há 5 anos e viajo o tempo todo. A quantidade de gringo que tinha hoje lá no aeroporto era uma coisa estrondosa", iniciou ela.

E continuou: "Estavam furando a fila na hora de passar para a saída e claro que ninguém falou nada. Eu já falei: 'Hi guys, tem fila aqui! Pessoal! Pessoal'", em seguida, ela relatou que os turistas, então, foram para o fim da fila. Após avistar dois homens da polícia, Piovani alertou sobre o ocorrido.

"Tem uma parte da fila que está aberta, então as pessoas estão entrando". "Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim: 'Não é o nosso problema!'. Falei: 'Gente, mas o senhor não está aqui trabalhando?", indagou ela.

"O senhor não trabalha com segurança? Se não é problema do senhor é de quem? Da gente? Das pessoas chegando cansadas com as outras furando a fila? Isso vai gerar algum tipo de conflito", se revoltou a loira.