Sabrina Sato reage à cena quente de Nicolas Prattes e Agatha Moreira

A novela "Mania de Você" estreou com cenas quentes, na última segunda-feira (9), com direito a beijão de língua e muita pegação. Dentre os casais da trama, Nicolas Prattes e Agatha Moreira deram o que falar na web após darem o famoso beijo técnico. Quem também reagiu à cena foi Sabrina Sato.

Bem humorada, a apresentadora do GNT, parece não ter ciúmes do namorado em cena. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a beldade comentou e brincou com a interpretação: "Geeeeeenteeee", disse ela com direito à figurinhas de foguinho e corações.

O momento romântico vivido pelos atores viralizou na internet e os internautas opinaram sobre a atuação: "Não existe isso de beijo técnico. É só um termo que inventaram pra dizer que foi profissional, mas beijo é beijo, seja com ou sem língua", comentou um usuário. "Aí tem tudo menos beijo técnico", opinou outro.

Vale lembrar que, ambos os atores são compromissados. O galã Nicolas Prattes embarcou num recente relacionamento ao lado de Sabrina Sato. Os pombinhos estão juntos desde o início do ano. Sabrina e o ator foram fotografados juntos pela primeira vez na piscina do hotel Copacabana Palace, no dia 29 de janeiro.

Já Agatha e Rodrigo Simas começaram a morar juntos durante a pandemia de covid-19, em 2021, e namoram há quase cinco anos. Agatha Moreira e Rodrigo Simas contracenaram em “Malhação – Intensa Como a Vida”, exibida na TV Globo no ano de 2012, e que está sendo reprisada no canal Viva.