Irmãs de Deolane viram alvo de investigação da polícia

Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane, se tornaram alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo. Os agentes apuram crimes de sonegação fiscal envolvendo as influenciadoras. Deolane foi presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.



As advogadas teriam sonegado impostos através da empresa “Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda”, onde são sócias com a irmã que está presa. A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira.



No entanto, a empresa em questão é alvo da investigação que resultou na prisão de Deolane e Solange Bezerra, na última semana. Vale ressaltar que um carro de luxo comprado em nome da “Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA”, teria sido uma chave importante para pedir a prisão da influenciadora.



Ocorre que a Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, foi adquirida pelas influenciadoras através da “Bet Esportes da Sorte”. Esse é um dos fatores que faz a Polícia acreditar que exista uma ligação entre os envolvidos.



Vale lembrar que Deolane e sua mãe seguem presas em regime fechado. No entanto, as duas estão em presídios diferentes. A influenciadora está no presídio Colônia Penal Feminina de Buíque. Já Solange Bezerra, segue na Colônia Penal Feminina do Recife.

