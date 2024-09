Juliano Floss sai em defesa de Marina Sena e é massacrado na web

O ex-participante da "Dança dos Famosos", Juliano Floss surgiu nos Stories do Instagram, na madrugada desta terça-feira (17), e se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo a namorada, Marina Sena. Um vídeo da cantora jogando água em uma fã, que havia perguntado sobre a ex do jovem, viralizou na web.

No entanto, Floss defendeu a amada e disse repudiar os ataques que a beldade vem sofrendo. Nas redes sociais, o dançarino compartilhou com os seus mais de quatro milhões de seguidores, que as críticas à namorada já passaram dos limites.

"Honestamente, esse negócio de internet às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora. A minha vida mudou, mas tem meses que terminei meu antigo relacionamento e até hoje tenho que ficar lendo comentários falando que eu traí, um monte de mentira", iniciou ele.

"Eu sou completamente apaixonado nessa menina, eu sou completamente apaixonado, alucinado, ela me faz tão bem, ela cuida de mim, eu cuido dela, a gente se preserva, a gente se respeita, eu tô vivendo um relacionamento que eu nem sabia que poderia existir, que eu poderia viver, eu tô tão feliz", desabafou ele.

"E ao invés de vocês comemorarem comigo, eu tenho que vir até hoje falar de algo que aconteceu em outra época da minha vida. Só venho pedir respeito pela minha namorada, pedir respeito por mim. Falar no Twitter já era nojento. Falar pessoalmente, passou do limite", concluiu Juliano Floss.