RIR: Jade Picon e Paolla Oliveira protagonizam climão com Yasmin Brunet

Após ser ignorada por famosos enquanto tentava fazer entrevistas no Rock in Rio 2024, Yasmin Brunet virou assunto nas redes sociais. A modelo tentou gravar com Paolla Oliveira e Jade Picon, mas foi deixada de lado pelas artistas.

Ocorre que a filha de Luiza Brunet estava fazendo a cobertura do evento pelo Gshow e precisava conversar com alguns famosos. No entanto, segundo o jornalista Lucas Pasin, Yasmin levou uma volta ao abordar Paolla no espaço Vip do festival. Isso porque a atriz, que teria aceito anteriormente conceder a entrevista, desistiu ao ver que seria entrevistada pela ex-BBB.

Além disso, a namorada de Diogo Nogueira disse: "Ela vai pedir para eu fazer aquelas dancinhas e hoje eu não estou preparada para isso". A produtora da TV Globo ainda tentou insistir pela gravação, mas a atriz não aceitou.

No entanto, as negativas de entrevistas não pararam por aí. Quem também negou conversar com Brunet foi Jade Picon. Ainda de acordo com o jornalista, ao ser abordada, a influenciadora disse que iria "tomar uma água" e já voltaria. Contudo, após o episódio, uma amiga da ex-BBB foi ao local para informar que Jade não iria gravar mais.

Entretanto, Paolla se pronunciou através de um comentário nas redes sociais. "O tal do climão, quem faz são vocês. Adoro a Yasmin Brunet, que aliás está mandando muito bem. Eu tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei. Me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas ia pagar mico". Já a modelo, escreveu: "Climão quem cria é quem inventa essa fofoca. Estava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla Oliveira, que sempre foi um amor comigo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Pasin (@lucaspasin)