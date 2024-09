Marina Sena parte pra cima de fã em treta em show

Vixi! Marina Sena foi flagrada atacando uma fã, enquanto caminhava ao lado de Juliano Floss, na área vip do 'MorumBis', estádio em São Paulo. O casal estava no local para curtir o show do The Weeknd, mas a cantora perdeu a paciência ao ser provocada por uma mulher no local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que uma mulher passa ao lado de Juliano e Marina. Na sequência, segundo pessoas que estavam no local, a fã teria provocado a cantora ao questionar sobre Vivi Wanderley, ex-namorada de Floss e antiga amiga de Sena.