Nora de Luciano Huck abre o jogo sobre namoro com Benício

Duda Guerra, de 16 anos de idade, viu seus seguidores aumentarem nas redes sociais em pouquíssimos dias. Isso porque a adolescente, que namora Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, revelou que sempre foi bem recebida pelos sogros e também abriu o coração sobre a luta contra um tumor.

No entanto, durante entrevista ao site IstoÉ Gente, Duda explicou que a classificação do osteocondroma é benigna. "Eu era bem criança quando reparei que a minha perna estava inchada do lado do joelho. Fui pesquisar e descobri que era um osteocondroma. Ele [tumor] não me causava nenhum incômodo, mas de umas três semanas para cá, comecei a sentir muita dor".

Além disso, ela contou que faz acompanhamento e não necessita de nenhuma medicação diária. "Só em casos de dores muito fortes eu tomo um anti-inflamatório e faço compressa de gelo". "Nos treinos de perna, quando eu faço muita força ou coloco bastante peso, sinto um incômodo muito grande. Às vezes tenho até que parar o treinamento por não conseguir aguentar a dor".

Contudo, a menina ainda falou um pouco sobre a exposição por namorar um filho de famoso: "Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado". Duda também explicou a razão de não compartilhar registros ao lado do filho de Huck. "Eu não costumo postar com ele pois respeito a privacidade da família".

Por fim, a namorada de Beni acrescentou: "Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma". "Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho".