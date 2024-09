Despejado, Mário Gomes pede doações nas redes sociais

Mário Gomes usou as redes sociais para agradecer o carinho e doações que têm recebido de fãs, após ser despejado do imóvel onde morava com a família, em Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele já vivia no mesmo local há 22 anos.

No desabafo, o ator disse: "Fala, pessoal. Eu estou aqui só pra agradecer de coração essa solidariedade que só o nosso povo tem. Esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, que não merece passar pelo o que está passando. Com as queimadas, com essa coisa toda".

Em seguida, ele acrescentou: "Mas eu quero só, do fundo do meu coração, agradecer ao apoio que vocês vem me dando. Me emociono, de chorar muito, de correr muita lágrima. Vocês podem contar comigo, tá? Eu vou cair para dentro, mas isso aí é outro problema".

Contudo, Mário ainda falou: "Eu tô aqui só pra agradecer mesmo, agradecer a vocês pela solidariedade, essa imensa solidariedade que só nós temos, só nós. E eles se aproveitam disso, eles se aproveitam da bondade humana, a bondade desse povo maravilhoso que somos nós".

Vale lembrar que a mansão do ator foi levada a leilão após Mário Gomes não pagar dívidas trabalhistas para as costureiras da antiga confecção que ele mantinha no Paraná. O imbróglio judicial teve início em 2007, quando Mário Gomes abriu mão da empresa e saiu devendo R$ 923 mil, valor relacionado ao salário de 84 funcionários.