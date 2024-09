Vaza detalhe da refeição de Deolane na prisão e fãs ficam perplexos

"O jogo virou!" Parece que a advogada, Deolane Bezerra, dona de um patrimônio estimado em mais de 50 milhões de reais, não está recebendo nenhum tipo de tratamento vip na cadeia. A influenciadora estria tendo uma refeição simples com direito a fruta e água.

De acordo com o repórter Josival Ricardo, do SBT, a alimentação da Dra. Deolane, que antes ostentava uma vida badalada em bares e restaurantes de alto padrão, agora se contenta com apenas um cardápio de café da manhã contendo uma banana, um suco e dois copos de água.

Além disso, ela estaria tomando banho de sol como qualquer outro preso e chegou a ganhar uma bíblia de presente após um culto religioso. Vale ressaltar que, a influenciadora permanece presa desde o dia 10 de setembro, quando sua prisão domiciliar foi revogada.

Segundo o repórter, Deolane ainda acompanhou um culto realizado por evangélicos que visitavam o local: “Um grupo de evangélicos compareceu ao local para realizar um culto. Eles fazem isso todos os meses. Este culto foi na parte interna da penitenciária, mas a Deolane não pôde participar e ficou na cela.

Mesmo sem poder participar da reunião, o grupo garantiu que Deolane acompanhou do outro lado das grades o momento religioso: "Mas os evangélicos informaram que, por a cela ser ao lado do pátio, onde estavam fazendo o culto e orações, a Deolane acompanhou tudo”, disse o repórter.