Brasiliense do Estrela da Casa deixa Katy Perry perplexa com ação inusitada

Katy Perry já chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio. No entanto, um dos primeiros compromissos da cantora foi marcar presença no reality 'Estrela da Casa', da TV Globo. A participação da artista foi uma surpresa para o elenco e, marcada por situações constrangedoras.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Katy Perry sem reação ao presenciar uma brincadeira feita pela participante Nicole Louise, de Brasília. Isso porque a jovem mostra uma careta para a artista que faz cara de surpresa. "

Contudo, para tentar descontrair a situação, Katy, de boca aberta, ainda diz: "Meu Deus, me mostra a careta de novo". "Você é um ser humano lindo, mas essa é uma cara bem interessante". Além disso, logo depois, durante um workshop com os artistas, ao lado de Ana Clara Lima, a estadunidense pediu que os colegas dissessem o nível de alegria em uma escala de um a dez, mas foi surpreendida com a resposta de Matheus Torres, que revelou não ter acordado tão bem e por isso, não estava muito alegre.

Por fim, Katy Perry aconselhou os participantes do reality: "Isso é apenas um jogo de concentração do que vai acontecer no mundo real. De certa forma, é bom não terem acesso à mídia, porque estão protegidos aqui, mas quando chegarem ao mundo real, isso vai ser intenso".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Ela veio pra cantar e vai sair traumatizada do Brasil" "Ela está incrédula, nitidamente. "Uma visita dessa, ao invés de aproveitarem a artística, ficam fazendo essa palhaçada. Vergonha alheia". "Katy claramente não achou engraçado".

