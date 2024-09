O que a Raquel falou que gerou o exposed da tia

A Raquel Brito, irmã do ex-BBB, Davi Brito, parece que desagradou alguns membros da família. Recentemente, as falas da peoa, sobre o vínculo com os parentes, deram o que falar na web. De acordo com as tias e alguns primos, a baiana estaria mentindo sobre algumas afirmações a respeito deles.

Segundo Raquel, ela só foi convidada para a casa de uma tia, que tem piscina, depois do irmão sair do BBB. "Eu tenho uma tia, que ela tem casa na praia, e eu só fui agora porque o meu irmão entrou no reality. Eu tenho tia com condições de ter uma casa fechada, e a minha mãe morava em um barranco caindo", iniciou ela.

E continuou: "E tipo assim, abriu a minha visão. O que ela quis era o dinheiro", disparou a moça. Na sequência, a tal tia com a casa da praia, se pronunciou e afirmou que Raquel estaria mentindo e se fazendo de coitada para as pessoas acreditarem.

Em um vídeo publicado no Instagram, Rosângela Brito, disparou contra a sobrinha: "Raquel é uma mentirosa, aluna da mãe dela, que nunca prestou. Eu sempre fiz o que pude, minha mãe tirava da boca para dar para ela, e agora ela vem para a mídia falar que a família nunca ajudou ela", exclamou ela.

Quem também se manifestou nas redes sociais contra a peoa, foi a sua prima. A jovem chegou a fazer piada com a aparência da baiana: "Vim falar besteira em rede nacional da minha família, eu não deixo! Não deixo porque eu tenho como prova que é mentira. Ah quer me xingar, quer vir falar que é inveja. Inveja de quê? Eu trabalho, tenho meu carro, a minha vida. Sou bonita, sem papada, sem coceira. Eu vou ter inveja de quê? Ah me poupe", disparou ela.