A Fazenda 16: equipe de Babi Muniz nega que ela tenha sido amante

Após Luana Targino acusar Babi Muniz de ter sido amante de seu namorado, a equipe da modelo se pronunciou negando as acusações. A influenciadora, que também está confinada em 'A Fazenda', revelou que teria descoberto a pulada de cerca do companheiro, através de uma conversa no celular dele.

Na madrugada, Luana disse: "Eu sei quem são essas pessoas do lado de fora e são péssimas. Babi já botou uma ‘gaia’ em mim, por isso cheguei aqui sem gostar dela. Ela sabia que o bofe namorava comigo e ficou com ele! Aí uma vez eu peguei o celular dele para ligar e vi uma conversa, aí terminei com ele".

Targino ainda explicou: "Só que o jogo não tem nada a ver! Eu dei uma segunda oportunidade de conhecer a pessoa, porque isso foi há anos, as pessoas mudam e aqui dentro não é lá fora. Só que não houve uma troca, por isso minha primeira opção sempre foi ela".

No entanto, a equipe de Babi declarou: "Em relação às falas da participante Luana Targino, a qual relata que Babi trocou mensagens com um namorado seu, por essa fala, nós da equipe de Babi, temos a obrigação de vir a público declarar que jamais a Babi se envolveu ou mesmo se envolveria com qualquer pessoa a qual ela tivesse conhecimento de ser uma pessoa comprometida".

Além disso, na nota emitida pelo time da modelo, eles acrescentaram: "Portanto, repudiamos essa acusação da participante, por não condizer com a verdade e, principalmente, com os princípios da nossa querida Babi".