Justiça determina busca e apreensão de veículo de Sikêra Jr; entenda

Ao que parece, Sikêra Jr está enfrentando problemas com a Justiça. Isso porque o apresentador teria recebido uma notificação de busca e apreensão do seu veículo financiado, após contrair uma dívida de R$39 mil, referente a prestações vencidas, encargos e multas.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. O apresentador teria financiado uma picape da marca EFFA, através de um contrato de alienação fiduciária, quando o consórcio pode retomar o veículo e em caso de inadimplência.

Além disso, ainda de acordo com o jornalista, Sikêra Jr está inadimplente desde 11 de setembro de 2023. A dívida começou no valor de R$4.045,47, mas foi aumentando por causa dos juros e preço atual do mercado, de acordo com o regulamento do consórcio.

Vale ressaltar que a dívida foi feita com a Bradesco Administradora de Consórcios, empresa do grupo econômico do Banco Bradesco. Além do pedido de busca e apreensão, o autor do processo solicitou a retirada de possíveis ônus do veículo, como IPVA e multas.

Por fim, a Bradesco conseguiu reaver o veículo após a decisão judicial. O jornalista ainda teve a chance de tentar recorrer e pagar a dívida para adquirir novamente o bem, mas mesmo após ser intimidado, não correu atrás para quitar a inadimplência.